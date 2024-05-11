KAYSERİSPOR HABERLERİ - Burak Yılmaz: Oyuncularımız uçağa binmek istemedi!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor uçağa yıldırım düşmesi sonucu yeniden Kayseri'ye dönmüştü. Sarı-kırmızılı kafile, Erkilet Havalanı'ndan ikinci kez İstanbul'a havalandı. Takımı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Futbolcular ve teknik heyet kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerken, kulübün basın sözcüsü Samet Koç, Teknik Direktör Burak Yılmaz'a çiçek takdim etti. Zorlu bir uçuşun ardından İstanbul'a ulaştıklarını ifade eden Yılmaz, "Çok sıkıntılı bir uçuş oldu. İlk defa uçağa şimşek çarptı. Oyuncularımız çok zorlandı. Hatta çoğu oyuncumuz uçağa binmek istemedi. Oyuncularımız tekrar uçağa bindi. Allah'a şükür sonunda buradayız. Yolculuğumuz zor başladı, inşallah güzel biter" diyerek kendilerine kolaylık sağlayan uçuş yetkililerine teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kafile daha sonra takım otobüsüyle konaklayacakları otele hareket etti.