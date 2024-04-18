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Kayserispor'da Jeanvier ameliyat oldu! 1 ay yok

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Gineli futbolcusu Julian Jeanvier ameliyat oldu. 32 yaşındaki defans oyuncusu, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 11:22
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Kayserispor'da Jeanvier ameliyat oldu! 1 ay yok

Trendyol Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Gineli futbolcu Julian Jeanvier bıçak altına yattı. Sağ diz iç menisküs yırtığı neticesinde ameliyat olan 32 yaşındaki defans oyuncusu, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Kayserispor, Jeanvier'in ameliyatı sonrası kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "17.04.2024 tarihinde Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ diz iç menisküs yırtığı nedeniyle opere edilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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