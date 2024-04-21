Burak Yılmaz Kayserispor'da 6 maçtır kazanamıyor

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 11 maçta 2 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligde 6 maçtır kazanamıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 6 maçtır galibiyet hasret. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 11 maçta sadece 2 kez kazanabilen sarı-kırmızılılar, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında alan Kayserispor takım sonrasında çıktığı 6 maçta galip gelemedi.

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, oynadığı son 11 maçta rakip filelere 10 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 11 maçta 11 puan toplayabildi.