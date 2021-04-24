Beşiktaş'ı devireceğiz!

Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Daniel Avramovski, izinli olarak ülkesine giden Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru, sakatlıkları devam eden Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun, Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacak. Göreve geldiğinden bu yana henüz galibiyet alamayan Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçına 3 puan parolası ile çıkacaklarını söyledi. Sıkıntılı süreci başarıyla geride bırakmak istediklerinin altını çizen Hamzaoğlu, "Kolay maç yok. Rakibimiz lig lideri. Bizim de artık kazanmaya ihtiyacımız var. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Umarım istediğimizi alırız. Ligde kalma arzumuzu sahaya yansıtacağız" şeklinde konuştu.