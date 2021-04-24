Haberler Kayserispor Beşiktaş'ı devireceğiz!

'ı devireceğiz!

Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “ maçında kazanmak için sahaya çıkacağız” diyerek iddialı konuştu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ı devireceğiz!

, 'in 37. haftasında deplasmanda ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı , izinli olarak ülkesine giden ve , sakatlıkları devam eden ve , Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacak. Göreve geldiğinden bu yana henüz galibiyet alamayan Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçına 3 puan parolası ile çıkacaklarını söyledi. Sıkıntılı süreci başarıyla geride bırakmak istediklerinin altını çizen Hamzaoğlu, "Kolay maç yok. Rakibimiz lig lideri. Bizim de artık kazanmaya ihtiyacımız var. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Umarım istediğimizi alırız. Ligde kalma arzumuzu sahaya yansıtacağız" şeklinde konuştu.

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