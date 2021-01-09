Haberler Kayserispor Lung: Forma giymeyi özledim

Lung: Forma giymeyi özledim

'un tecrübeli kalecisi ligin 8. haftasında sakatlanmış ve o günden bu yana tedavisi sürüyordu. Uzun süredir sahalardan uzak olan Lung yaptığı açıklamada sakatlıktan kurtulup formasını giymek istediğini söyledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 11:00
Lung: Forma giymeyi özledim

'de mücadele veren 'un Rumen file bekçisi , yeniden oynayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Ligin 8.haftasında deplasmanda oynanan maçında sakatlanan ve o günden beri tedavi gören Silviu Lung, düz koşulara başladı.
Bacağındaki ağrıların tamamen geçmesini bekleyen Lung, "Formamı özledim. Bir an önce eski sağlığıma kavuşup maça çıkmak istiyorum. Takım arkadaşlarımın bana ihtiyacı olduğunu biliyorum. Kalbim onlarla beraber. Ama saha içerisinde bir arada olamamak üzüyor" dedi.
Lung'un birkaç hafta sonra takıma katılabileceği ve formasını giyebileceği öğrenildi.

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