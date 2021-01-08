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Teknik Direktörü 'nun yardımcıları 'ye geldi.

Teknik Direktörü 'nun yardımcıları , ve 'ye geldi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 17:43
Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu'nun yardımcıları Kayseri'ye geldi.
takımının antrenörleri geldi. Rumen teknik adamlar, tesislere yerleşti. 'de mücadele veren Hes Kablo 'da teknik direktör 'nın yerine göreve başlayacak olan Rumen teknik direktör 'nun yardımcıları 'ye geldi.

Dün gece Kayseri'ye gelen Dan Petrescu'nun yardımcıları , ve 'ne yerleşti. Bugün işbaşı yapan Rumen teknik adamlar, hafta sonu Kayseri'ye gelecek olan Dan Petrescu'ya takımla ilgili rapor verecek.
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