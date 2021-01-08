Dün gece Kayseri'ye gelen Dan Petrescu'nun yardımcıları Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu ve Aurelian Bogdan Aldea Kadir Has Tesisleri'ne yerleşti. Bugün işbaşı yapan Rumen teknik adamlar, hafta sonu Kayseri'ye gelecek olan Dan Petrescu'ya takımla ilgili rapor verecek.
Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu'nun yardımcıları Kayseri'ye geldi.
Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu'nun yardımcıları Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu ve Aurelian Bogdan Aldea Kayseri'ye geldi.
Dün gece Kayseri'ye gelen Dan Petrescu'nun yardımcıları Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu ve Aurelian Bogdan Aldea Kadir Has Tesisleri'ne yerleşti. Bugün işbaşı yapan Rumen teknik adamlar, hafta sonu Kayseri'ye gelecek olan Dan Petrescu'ya takımla ilgili rapor verecek.