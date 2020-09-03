Kayserispor Attamah'ı transfer etti

Kayserispor, Başakşehir'den Attamah'ı transfer etti. 26 yaşındaki Ganalı ön libero, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve F.Karagümrük'te tamamladı.

Başakşehir, Rize ve F.Karagümrük formalarıyla 33 maçta 3 asistle oynadı.