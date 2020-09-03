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03 Eylül 2020, Perşembe
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etti

Kayserispor Attamah'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden , bir dönem Çaykur Rizespor'da forma giyen ve bonservisi Başakşehir'de bulunan etti.

, Başakşehir'den etti. 26 yaşındaki Ganalı ön libero, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve F.Karagümrük'te tamamladı.

Başakşehir, Rize ve F.Karagümrük formalarıyla 33 maçta 3 asistle oynadı.

  1. 3.9.2020
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