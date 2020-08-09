Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi!
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, yeni teknik direktörlerini sosyal medya hesabından açıkladı. Gözbaşı, yaptığı paylaşımda, teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ın getirildiğini duyurdu.
Süper Lig ekibi Kayserispor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Başkan Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ın getirildiğini duyurdu.
İşte o paylaşım:
Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız.— Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) August 9, 2020
Takımın teknik patronunun
sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu.
O kişi Bayram Bektaş ?? pic.twitter.com/z21hTxeazP
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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