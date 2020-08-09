Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor Başkan Gözbaşı yeni hocayı resmen açıkladı!

'da dönemi!

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi!

ekiplerinden 'un Başkanı , yeni teknik direktörlerini hesabından açıkladı. Gözbaşı, yaptığı paylaşımda, teknik direktörlük görevine 'ın getirildiğini duyurdu.

ekibi 'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Başkan , hesabından yaptığı paylaşımla teknik direktörlük görevine 'ın getirildiğini duyurdu.

İşte o paylaşım:

  1. 10.08.2020
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