Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi!

Süper Lig ekibi Kayserispor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Başkan Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ın getirildiğini duyurdu.

İşte o paylaşım:

Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız.

Takımın teknik patronunun

sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu.

O kişi Bayram Bektaş ?? pic.twitter.com/z21hTxeazP