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28 Şubat 2020, Cuma
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tam gaz devam

Kayseri tam gaz devam

, pazartesi günkü maçının hazırlıklarına hız verdi.

, pazartesi günkü maçının hazırlıklarına hız verdi. Prosinecki yönetiminde taktik idmanı yapan sarı-kırmızılılarda, sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya takımla çalışmaya katıldı.
  1. 28.2.2020
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