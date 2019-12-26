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26 Aralık 2019, Perşembe
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'dan bombası! Görüşmeler...

Kayserispor'dan Robert Prosinecki bombası! Görüşmeler...

ile yollarını ayıran İstiklal Mobilya , Hırvat ile temas kurdu. EURO 2020'ye katılamayan 'te Prosinecki'yle yollar ayrılmıştı...

Bir dönem 'u çalıştıran deneyimli Hırvat teknik adam yeniden sarı kırmızılıların gündemine girdi. ile yollarını ayıran İstiklal Mobilya Kayserispor, son olarak 'i çalıştıran Hırvat çalıştırıcı ikinci kez Kayseri'ye getirmek için temasa geçti.

Hırvat teknik adamın, Bosna Hersek'in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri karşılaşmalarını tamamlamasının ardından milli takıma veda ettiği belirtildi.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 16:13
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