Kayserispor'dan Robert Prosinecki bombası! Görüşmeler...

Bir dönem Kayserispor'u çalıştıran deneyimli Hırvat teknik adam yeniden sarı kırmızılıların gündemine girdi. Teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran İstiklal Mobilya Kayserispor, son olarak Bosna Hersek'i çalıştıran Hırvat çalıştırıcı ikinci kez Kayseri'ye getirmek için temasa geçti.

Hırvat teknik adamın, Bosna Hersek'in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri karşılaşmalarını tamamlamasının ardından milli takıma veda ettiği belirtildi.