Kayserispor'dan Robert Prosinecki bombası! Görüşmeler...
Bülent Uygun ile yollarını ayıran İstiklal Mobilya Kayserispor, Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ile temas kurdu. EURO 2020'ye katılamayan Bosna Hersek'te Prosinecki'yle yollar ayrılmıştı...
Bir dönem Kayserispor'u çalıştıran deneyimli Hırvat teknik adam yeniden sarı kırmızılıların gündemine girdi. Teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran İstiklal Mobilya Kayserispor, son olarak Bosna Hersek'i çalıştıran Hırvat çalıştırıcı ikinci kez Kayseri'ye getirmek için temasa geçti.
Hırvat teknik adamın, Bosna Hersek'in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri karşılaşmalarını tamamlamasının ardından milli takıma veda ettiği belirtildi.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 16:13
- Kayserisport'dan Robert Prosinecki bombası! Görüşmeler...
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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