Kayseri’de Uygun da gitti

Kayserispor'a hoca dayanmıyor. Hikmet Karaman'la sezona başlayıp, 8. haftada yerine Samet Aybaba'yla devam eden sarı-kırmızılılarda, iki hafta sonra da Aybaba ayrılmış, Bülent Uygun gelmişti. Trabzon maçı öncesi Kayseri'de şok bir gelişme yaşandı ve Uygun'la da yollar ayrıldı. Uygunlu Kayseri, F.Bahçe ve Rize galibiyetleri dışında 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılıların taraftarın da çok istediği Prosinecki'yle temas kurduğu öğrenildi. B.Hersek'ten ayrılan 50 yaşındaki Hırvat hoca, 2012'de geldiği, 1.5 sezon çalıştığı sarıkırmızılıları 5. yaparak iz bırakmıştı. Bülent Korkmaz ve Tolunay Kafkas da alternatif olarak belirlendi.