Kayseri’de Uygun da gitti
Ligde sonuncu sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı Bu sezon 3. kez hoca gönderen Kayseri’nin Prosinecki ile görüştüğü belirtildi.
Kayserispor'a hoca dayanmıyor. Hikmet Karaman'la sezona başlayıp, 8. haftada yerine Samet Aybaba'yla devam eden sarı-kırmızılılarda, iki hafta sonra da Aybaba ayrılmış, Bülent Uygun gelmişti. Trabzon maçı öncesi Kayseri'de şok bir gelişme yaşandı ve Uygun'la da yollar ayrıldı. Uygunlu Kayseri, F.Bahçe ve Rize galibiyetleri dışında 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılıların taraftarın da çok istediği Prosinecki'yle temas kurduğu öğrenildi. B.Hersek'ten ayrılan 50 yaşındaki Hırvat hoca, 2012'de geldiği, 1.5 sezon çalıştığı sarıkırmızılıları 5. yaparak iz bırakmıştı. Bülent Korkmaz ve Tolunay Kafkas da alternatif olarak belirlendi.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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