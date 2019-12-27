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27 Aralık 2019, Cuma
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Kayseri’de Uygun da gitti

Kayseri’de Uygun da gitti

Ligde sonuncu sırada yer alan sarı-kırmızılılar, ile yollarını ayırdı Bu sezon 3. kez hoca gönderen Kayseri’nin Prosinecki ile görüştüğü belirtildi.

'a hoca dayanmıyor. 'la sezona başlayıp, 8. haftada yerine 'yla devam eden sarı-kırmızılılarda, iki hafta sonra da Aybaba ayrılmış, gelmişti. maçı öncesi Kayseri'de şok bir gelişme yaşandı ve Uygun'la da yollar ayrıldı. Uygunlu Kayseri, F.Bahçe ve galibiyetleri dışında 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılıların taraftarın da çok istediği Prosinecki'yle temas kurduğu öğrenildi. B.Hersek'ten ayrılan 50 yaşındaki Hırvat hoca, 2012'de geldiği, 1.5 sezon çalıştığı sarıkırmızılıları 5. yaparak iz bırakmıştı. ve da alternatif olarak belirlendi.

  1. 27.12.2019
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