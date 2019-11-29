Bülent Uygun: Şenol Güneş'e tacını geri verelim - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Bülent Uygun: Şenol Güneş'e tacını geri verelim

: 'e tacını geri verelim

Bülent Uygun: Şenol Güneş'e tacını geri verelim

İstikbal Mobilya Kayserispor , A Milli Takımı'nın teknik direktörü öncülüğünde başarılı bir performans göstererek yeniden tarih yazdığını söyledi.

Soruları yanıtlayan , A Milli Takım'ın Türkiye liginde yetişen ve Avrupa'da oynayan genç oyuncularla iyi bir hava yakalayıp, 'na katılmaya hak kazandığını vurguladı.

Bu başarıda en büyük payın A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ait olduğunu ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

"Öncelikle 'e tacını geri verelim. dünya üçüncüsü yaptığında, ona çok haksız eleştirilerde bulunduk. Kimi saçına, kimi elbisesine, kimi söylemlerine tepki verdi. Yine aynı hocamızla, rekorlar kırarak Avrupa Şampiyonası'na gitme başarısı gösterdik. Şenol Güneş, oyun sistemi, hocalık vasfı ve duruşuyla Türk futboluna zaten çok şeyler katmıştı. O yüzden Şenol hocanın önünde tabiri caizse şapka çıkarıyorum, asker selamı veriyorum. Böyle gençlerle bu başarıyı yakaladığı için tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda başarı yakalamaları için de dua ediyorum."

"GENÇLERİMİZİ HEP SAF DIŞI BIRAKTIK "

Uygun, sayısının gündemde olduğu bir dönemde kendisini iyi yetiştiren Türk gençlerinin Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadığını ve A Milli Takım'ın ayağa kalkmasında önemli rol üstlendiklerini belirtti.

Türk futbolcuların imkan bulduğunda yabancı oyuncuların bir adım önüne geçebileceklerini dile getiren Uygun, "Biz, yabancı oyuncuyla aynı değerde olan gençlerimizi hep saf dışı bıraktık. Burada büyük bir hata yaptık. yabancı sayısını kademeli olarak indirerek, altyapı hocalarının maaşlarını ödeyerek, eğitmenleri de pro lisanslı antrenörlerle destekleyerek katkı vermesi lazım." diye konuştu.

Takımların yerli oyunculara önem vererek, ekonomik sıkıntılardan kurtulacağına inandığını dile getiren Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yetenekli gençleri yetiştirecek bir altyapıyla, yabancı sayısının düşüp yerli sayısının arttığını, tüm sorunlara rağmen ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırdığımızı görürüz diye düşünüyorum. En son 15 yaşındaki Emre Demir'i oynattığımızda, düne kadar bizim antrenmanlarımızı takip etmeyen gençlerin hepsi şimdi izliyor. Hepsinin gözünden ateş çıkmaya başladı. Dolayısıyla gençlere belli bir şansı sunduğunuzda, onlar size hemen tepki verip, ne kadar özverili, arzulu ve yetenekli olduklarını gösterebiliyorlar."

  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bülent Uygun: Şenol Güneş'e tacını geri verelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN