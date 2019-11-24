Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Bülent Uygun ile çıkış arayan ev sahibi takım haftaya lider başlayan Sivasspor'u mağlup etmek istiyor. Bu sezon Rıza Çalımbay yönetiminde muhteşem bir sezon geçiren Sivasspor rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 14:00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadelede beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fotomac.com.tr'de... İki takım arasındaki mücadeleyi İzmir bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya düdük çalacak.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung - Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Cinaz, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Umut Bulut, Henrique, Adebayor

Sivasspor: Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Yatabare

SİVASSPOR'DA 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sivasspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare, Kayseri karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacaklar.

ÇALIMBAY'IN ŞANSI TUTMUYOR

Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile rakip olduğu 6 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu 2 galibiyeti de son 2 karşılaşmada aldı. Çalımbay diğer maçlardan ise 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

KAYSERİSPOR'DA 4 EKSİK

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 4 futbolcu sakatlıktan ötürü Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Adryan Tavares, Atila Turan ve Bernard Mensah yarın Kayseri'de oynanacak Sivasspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Arka adalesinde zorlama olan Atila Turan, ön çapraz bağlarından ameliyat olan Levent Gülen, alt adalesinde sertleşme olan Adryan Tavares maç kadrosunda olmayacak. Kasık adale grubunda zorlanmaya bağlı ağrısı bulunan ve son çalışmada düz koşu yapan Bernard Mensah da, Sivasspor maçı kadrosunda yeralmayacak. Ayrıca Paul Georges Ntep'in de kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Bülent Uygun'un Sivasspor maçına Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz, Dja Djedje, Umut Bulut, Pedro Henrique ve Emmanuel Adebayor 11'i ile başlaması bekleniyor.

Emre Demir, Ben Rienstra, Bilal Başacıkoğlu, Nurettin Korkmaz, Artem Kravets, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt gibi isimler ise yedekler arasında olacak.

25'İNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Sivasspor, Süper lig tarihinde 25.kez karşılaşacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Sivasspor, Süper Lig serüveninde 24 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 8 kez, Sivasspor ise 6 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 40 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Kayserispor, geçen sezon sahasında 2-0 kazanırken deplasmanda da 3-1 kazanan taraf olmuştu.

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan 24 Süper Lig maçında 68 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6-2 galip ayrılmıştı. Ayrıca 2012-2013 sezonunda Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı. Yine 2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan müsabakayı Kayserispor 2-4 kazanırken 2005-2006 sezonunda Sivas'taki maçı Kayserispor 0-5'lik skorla kazanan taraf olmuştu.

İki takım arasındaki Süper Lig maçları:

2018/2019 Sivasspor-Kayserispor 1-3

2018/2019 Kayserispor-Sivasspor 2-0

2017/2018 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2017/2018 Sivasspor-Kayserispor 0-2

2015/2016 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2015/2016 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2013/2014 Sivasspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2012/2013 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2012/2013 Sivasspor-Kayserispor 4-2

2011/2012 Sivasspor-Kayserispor 1-1

2011/2012 Kayserispor-Sivasspor 6-2

2010/2011 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2010/2011 Kayserispor-Sivasspor 4-1

2009/2010 Kayserispor-Sivasspor 2-2

2009/2010 Sivasspor-Kayserispor 2-4

2008/2009 Kayserispor-Sivasspor 0-0

2008/2009 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Sivasspor 0-1

2007/2008 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2

2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5

2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2