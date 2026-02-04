Kasımpaşa’da çifte transfer

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden düşme hattındaki Kasımpaşa, iki transfer birden yaptı. Lacivert-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Parma'dan Polonyalı sol kanat Benedyczak ile sezonun ilk yarısını G.Saray'dan kiralık olarak Samsunspor'da tamamlayan orta saha Eyüp Aydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
