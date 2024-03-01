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Kasımpaşa 0-0 EMS Yapı Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaştı. Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 21:53 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 22:05
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Kasımpaşa 0-0 EMS Yapı Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 28. hafta maçında Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Bu karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Süper Lig'in 28'inci haftasının açılış maçında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

11'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Da Costa, rakibini geçtikten sonra ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan şutunu çekti. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

33'üncü dakikada sol kanattaki Yasin Özcan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Oğulcan Çağlayan'ın sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

69'uncu dakikada Hajradinovic'un sağ köşeden kullandığı kornerde savunmadan seken top Omeruo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

88'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunu kaleci Gianniotis kurtardı. Dönen topla buluşan Koita'nın şutunu bu kez savunma çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Manaj'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak savunmadan sekerek kaleci Gianniotis'te kaldı.

Mücadele golsüz beraberlikle bitti.

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