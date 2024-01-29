Haberler Trabzonspor Trabzonspor 2-3 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trabzonspor 2-3 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililer, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 22:11
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor 2-3 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor 1-0 öne geçmesine rağmen 3-2'lik mağlubiyetle tamamladı.

Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 37 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.

Trabzonspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

19. dakikada Bardhi'nin ceza sahasına ortasını iyi takip eden Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan ağalarla buluştu. 1-0

43. dakikada Visca sağ taraftan ceza sahası içine girerek topu arka direkte Fountas'a topu aktardı. Fountas, meşin yuvarlağı tekrar Visca'ya çıkardı. Visca'nın vuruşunda ise yerden seken meşin yuvarlak dışarı çıktı.

47. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hajradinovic'in pasında, ceza alanına giren Aytaç Kara'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 1-1

50. dakikada Mendy'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Ali Emre Yanar yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Fall'ın yerden içeriye çıkardığı topa Eren Elmalı, elle müdahale etti. Devam eden oyunun ardından Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Hajradinovic kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

62. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Emre Yanar topu kornere gönderdi.

66. dakikada Berat Özdemir'in kaptığı top ile buluşarak ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

75. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında yakın mesafeden Da Costa, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-3

86. dakikada ceza alanı dışından Aytaç Kara'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru yatarak topu çeldi.

90+1. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin şutunda kaleci Ali Emre Yanar'ın çeldiği top Poyraz Efe Yıldırım'ın önüne düştü. Bu oyuncu da altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

DİĞER
45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım!
Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Rus 10 numara!
Fırtına'ya Hollanda'dan yeni dinamo!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Ocak)
Mahkumlara AF çıkacak mı 2024?
YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya Ankara'da beraberlikle yetindi! Kanarya Ankara'da beraberlikle yetindi! 21:32
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 21:30
Toroğlu'dan dikkat çeken Icardi sözleri! Toroğlu'dan dikkat çeken Icardi sözleri! 21:08
Başakşehir'den Süper Lig ekibine kiralandı! Başakşehir'den Süper Lig ekibine kiralandı! 20:55
Sergen Yalçın: Aynı kadro... Sergen Yalçın: Aynı kadro... 20:08
Burak Yılmaz: Transfere ihtiyacımız var Burak Yılmaz: Transfere ihtiyacımız var 20:06
Daha Eski
Buruk'tan flaş Boey açıklaması! Buruk'tan flaş Boey açıklaması! 19:35
İstanbul'da puanlar paylaşıldı! İstanbul'da puanlar paylaşıldı! 18:56
Kayseri'de kazan yok! Kayseri'de kazan yok! 18:55
G.Saray - Gaziantep FK | CANLI G.Saray - Gaziantep FK | CANLI 18:06
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi F.Bahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi 13:48
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi 14:05