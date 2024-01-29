Trabzonspor 2-3 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor 1-0 öne geçmesine rağmen 3-2'lik mağlubiyetle tamamladı.

Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 37 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.

Trabzonspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

19. dakikada Bardhi'nin ceza sahasına ortasını iyi takip eden Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan ağalarla buluştu. 1-0

43. dakikada Visca sağ taraftan ceza sahası içine girerek topu arka direkte Fountas'a topu aktardı. Fountas, meşin yuvarlağı tekrar Visca'ya çıkardı. Visca'nın vuruşunda ise yerden seken meşin yuvarlak dışarı çıktı.

47. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hajradinovic'in pasında, ceza alanına giren Aytaç Kara'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 1-1

50. dakikada Mendy'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Ali Emre Yanar yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Fall'ın yerden içeriye çıkardığı topa Eren Elmalı, elle müdahale etti. Devam eden oyunun ardından Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Hajradinovic kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

62. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Emre Yanar topu kornere gönderdi.

66. dakikada Berat Özdemir'in kaptığı top ile buluşarak ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

75. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında yakın mesafeden Da Costa, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-3

86. dakikada ceza alanı dışından Aytaç Kara'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru yatarak topu çeldi.

90+1. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin şutunda kaleci Ali Emre Yanar'ın çeldiği top Poyraz Efe Yıldırım'ın önüne düştü. Bu oyuncu da altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.