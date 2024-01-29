Haberler Trabzonspor Kasımpaşa maçı sonrası Abdullah Avcı: Transfer için biraz zor olacak gibi duruyor

Kasımpaşa maçı sonrası Abdullah Avcı: Transfer için biraz zor olacak gibi duruyor

Süper Lig'de 23. haftada Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililer evinde rakibine 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 22:23 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 22:27
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Kasımpaşa maçı sonrası Abdullah Avcı: Transfer için biraz zor olacak gibi duruyor

Trabzonspor'un evinde Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Fernandez'in oyun süresi vardı. Mecburiyetten oyundan aldık. Oyun ilk yarıda 2-0, 3-0 olabilirdi.

Yediğimiz ilk golde top öncesinde dışarı çıkmış.

Sancılı bir dönemden geçiyoruz ve bu sonuçlar kırıcı. 3 haftadır mağlup olmak bizi çok üzdü.

Taraftarlarımızdan destek istiyorum.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısını açıklayamıyorum.

Beşiktaş maçına kadar Trezeguet'in dönmesini bekliyorum.

Transfer için biraz zor olacak gibi duruyor.

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