Edin Visca rekor kırdı! Alex de Souza tebrik etti

Trabzonspor'un Boşnak yıldız Edin Visca, tarihe geçti... Enis Destan'ın attığı golün asistini yapan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki asist sayısını 109'a çıkardı ve 108 asisti bulunan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı geride bırakıp zirveye çıktı. Visca, Samsunspor karşılaşmasında rekoru egale etmiş, Antalya deplasmanında ise asist yapmamıştı. 2011'den bu yana Türkiye'de forma giyen yıldız oyuncu, rekorunu daha da geliştirecek.
Trabzonspor'un Boşnak yıldız Edin Visca, tarihe geçti... Enis Destan'ın attığı golün asistini yapan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki asist sayısını 109'a çıkardı ve 108 asisti bulunan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı geride bırakıp zirveye çıktı. Visca, Samsunspor karşılaşmasında rekoru egale etmiş, Antalya deplasmanında ise asist yapmamıştı. 2011'den bu yana Türkiye'de forma giyen yıldız oyuncu, rekorunu daha da geliştirecek.