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Edin Visca rekor kırdı! Alex de Souza tebrik etti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Bordo mavililerin Boşnak yıldızı Edin Visca yaptığı asistle rekor kırdı. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza yıldız oyuncuyu ilk tebrik edenlerden oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:56
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Edin Visca rekor kırdı! Alex de Souza tebrik etti

Trabzonspor'un Boşnak yıldız Edin Visca, tarihe geçti... Enis Destan'ın attığı golün asistini yapan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki asist sayısını 109'a çıkardı ve 108 asisti bulunan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı geride bırakıp zirveye çıktı. Visca, Samsunspor karşılaşmasında rekoru egale etmiş, Antalya deplasmanında ise asist yapmamıştı. 2011'den bu yana Türkiye'de forma giyen yıldız oyuncu, rekorunu daha da geliştirecek.

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