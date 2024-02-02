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Kasımpaşa Ekvadorlu defans oyuncusu Jackson Porozo'yu kiraladı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki Ekvadorlu defans oyuncusu Jackson Porozo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 14:35
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Kasımpaşa Ekvadorlu defans oyuncusu Jackson Porozo'yu kiraladı!

Kasımpaşa, 23 yaşındaki Ekvadorlu defans oyuncusu Jackson Porozo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, Fransız temsilcisi Troyes'tan 23 yaşındaki Ekvadorlu defans oyuncusu Jackson Porozo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Paşa'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Bu sezonun ilk yarısında Yunan ekibi Olimpiakos'ta kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 9 müsabakada forma giydi.

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