Haberler Kasımpaşa Kemal Özdeş'ten dikkat çeken hakem açıklaması!

Kemal Özdeş'ten dikkat çeken hakem açıklaması!

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 22:57 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 22:59
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Kemal Özdeş'ten dikkat çeken hakem açıklaması!

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

İŞTE KEMAL ÖZDEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray'ın bu statta oynadığı oyunlarda ilk 30 dakika tempo, baskı, karşılama... Ona uygun bir formatla başlamayı düşündük. 30 dakika istediğimiz gibi oldu. Onları pozisyonsuz bıraktık. Biz de çok etkili çıkış yaptık ve gol olabilirdi ikisi. Gol olsa, başka bir şey olurdu. 33'te ilk yediğimiz golde, topun kontrolü bizdeyken ikili mücadele ve top kaybı. Ona itiraz olurken, bir şutla rakip takım öne geçti. İkinci yarıda daha fazla topa sahip olmamız gerektiğini söyledi. İlk yarıda topu bilerek rakibe verdik, bu güvenli bir oyun oldu. İkinci yarı biz karşıladık ve becerili olduk. Çok adamla oynamaya çalıştık.

Bir penaltı teması aradı sanırım oyuncumuz, devam edebilse... 5 kişi itiraz ettik ve kaleci çabuk başladı. Kötü bir gol yedik. Galatasaray'ın daha farklı goller atması gerekiyordu, basit hatalar gol yemek ciddi sıkıntı. Oyuncularımı kutluyorum. Yediğimiz gol işimizi bozdu. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a kaybettik. Diğerlerine kaybettik. Bu basit golleri itiraz sonrası yememeliyiz. Buna çare bulmalıyız. Takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyorum. Galatasaray'ı kutluyorum. Hakemler sonuca etki edecek bir şey yapmadı. Bu tip atmosferlerde takdir hakları bir tık onlar için daha fazla oluyor. Bu oyunu geriyor, konsantrasyonu uzaklaştırıyor. Bunu da yönetmek lazım. 100 dakika uzamış, 2-3 pozisyona girmemiz lazımdı. Ona üzülüyorum.

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