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'dan maçı öncesi açıklaması!

, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı maçı öncesi siyah beyazlıların maçın hakemi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Mavi beyazlılar, "Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz." dedi. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 16:52
Kasımpaşa'dan Beşiktaş maçı öncesi Halil Umut Meler açıklaması!

Süper Lig'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan , bu müsabaka öncesi hakemler üzerinden sürdürülen tartışmaların maçın hakemini etkilememesi gerektiğini açıkladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi bir açıklama yayınladı. Lacivert-beyazlı takımın yayınladığı açıklamada maçın hakemi ile ilgili devam eden tartışmaların hakem Meler üzerinde baskı oluşturmaması gerektiği aktarıldı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz.

Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz."

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