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02 Eylül 2020, Çarşamba
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'da!

Kevin Varga Kasımpaşa'da!

, Macar sol kanat oyuncusu 'yı renklerine bağladı. ekibi, 24 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ekibi , Macar futbolcu 'yı kadrosuna dahil etti. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'ın Debrecen takımından edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kevin Varga, Debrecen formasıyla 2020-2021 sezonunda 5 lig maçında görev yaptı.

  1. 02.09.2020
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