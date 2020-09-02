Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa'dan 3 transfer birden!

Kasımpaşa'dan 3 birden!

Kasımpaşa'dan 3 transfer birden!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa 3 yeni ismi birden kadrosuna kattı. İşte o isimler ve detaylar...

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Nevşehir Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Yasin Dülger ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nevşehir'de forma giyen 24 yaşındaki Yasin Dülger sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından 'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa'nın bir diğer transferi ise Mehmet Feyzi Yıldırım oldu. 24 yaşındaki sağ bek, ekiplerinden Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ekibi Macaristan Ligi'nde forma giyen Kevin Varga ile de 3+1 yıllığına anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle denildi:

"Macaristan ligi ekiplerinden Debreceni takımında formasını giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

  1. 02.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa'dan 3 transfer birden! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA