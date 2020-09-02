Kasımpaşa'dan 3 transfer birden!

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Nevşehir Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Yasin Dülger ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nevşehir'de forma giyen 24 yaşındaki Yasin Dülger sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa'nın bir diğer transferi ise Mehmet Feyzi Yıldırım oldu. 24 yaşındaki sağ bek, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki Mehmet Feyzi Yıldırım, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçtiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ekibi Macaristan Ligi'nde forma giyen Kevin Varga ile de 3+1 yıllığına anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle denildi:

"Macaristan ligi ekiplerinden Debreceni takımında formasını giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."