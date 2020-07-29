Son dakika: Kasımpaşa Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden kulüplerden Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada:

"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira." ifadelerine yer verildi.