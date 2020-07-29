Son dakika: Kasımpaşa Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı!
Son dakika... Süper Lig'in tamamlanmasıyla birlikte gelecek sezon çalışmalarına başlayan kulüplerden Kasımpaşa, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden kulüplerden Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada:
"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira." ifadelerine yer verildi.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 16:38
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