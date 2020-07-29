Son dakika: Kasımpaşa Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı! - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Kasımpaşa Süper Lig'de bir ayrılık daha! Dünya yıldızı...

Son dakika: ile yollarını ayırdı!

Son dakika: Kasımpaşa Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı!

Son dakika... 'in tamamlanmasıyla birlikte gelecek sezon çalışmalarına başlayan kulüplerden , Portekizli futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden kulüplerden 'da ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada:

"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. / Obrigado a nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez pra nosso clube e desejamos lhe sucesso em sua nova carreira." ifadelerine yer verildi.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 16:38
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