Kasımpaşa'da Trezeguet satılık! – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'da Trezeguet satılık!

Kasımpaşa'da Trezeguet satılık!

'de bu sezon özellikle ikinci yarıda istediği performansı sergileyemeyen ve ligi 14'üncü sırada tamamlayan 'da camiayı hareketli bir dönemi bekliyor. Öncelikle arayışlarını hızlandıran ve anlaştığı teknik adama göre kadroyu yapılandırmak isteyen Kasımpaşa'da görüşmeler sürüyor. 1 yıllık sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile aynı gün karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktör ile görüşmeleri yapıyor.

'da arayışları sürerken, iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

EROL BULUT, BAYRAM BEKTAŞ, MESUT BAKKAL VE KEMAL ÖZDEŞ...
, , gibi önemli teknik adamlarla görüşmelerin sürdüğü ekibinde 'e geri dönüş de yaşanabilir. Yeni sezonda üst sıraları zorlamak isteyen Paşa, teknik direktör boşluğunu doldurarak yapılanmasına hemen başlamak isterken, hoca konusunda karar verilince harekatı başlayacak.

5 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILACAK
Transfer sezonunu hareketli geçirecek olan Paşa'da öncelik iç transfer. Trezeguet ile kesin olarak yollarını ayrılacak olan Paşa ayrıca takıma kiralık olarak katılan ve sözleşmesi sona eren Stipe Perica, Karim Hafez, Josue Sa ve Simone Scuffet ile beraber toplam 5 oyuncuyu gönderecek. Takımda son maçlarda performansı ile yönetimden tam not alan Haris Hajradinovic ve Tobias Heintz ise takımda kalacak. Böylelikle 14 olan yabancı sayısını 9'a indirecek olan Kasımpaşa'da hedef, gelecek sezon kadroda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurmak. Yönetim 2-3 tane nokta transfer yaparak sezona umutla başlamak istiyor. 11 milyon Euro'ya 'a satılan Diagne'nin ardından Trezeguet'den de para kazanmak isteyen Kasımpaşa Yönetimi, teknik direktörünü de belirledikten sonra hoca ile beraber kadro mühendisliğini yapacak.

  1. 03.06.2019
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