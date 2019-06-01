Kasımpaşa sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı
01 Haziran 2019, Cumartesi
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sözleşme imzaladığı ile yollarını ayırma kararı aldı

Kasımpaşa sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı

beIN SPORTS'un haberine göre; ekibi , bugün sabah saatlerinde resmi imza attırdığı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig takımlarından 'da teknik direktörlük konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

beIN SPORTS'un haberine göre, 12.00'da resmi sözleşme imzalayan İbarhim Üzülmez ile 16.00'da yolları ayırma kararı alındı

Kasımpaşa, teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

"BAŞARIYI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

İbrahim Üzülmez imza töreninde, "Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği ile Spor Toto 1. Lig'de şampiyon oldum ama İbrahim Üzülmez ilk defa Süper Lig'de çalışacak algısı var. Bu algıyı yıkmak istiyorum. Daha önce İlhan Cavcav zamanında Gençlerbirliği'ni 13 puanda alıp, 32 puan kazanarak 45 puanla ligi tamamlamıştık. Yıllar geçtikçe bazı şeyler unutuluyor. Süper Lig deneyimim var. Gittiğim her takımda bir iz bıraktım. Süper Lig'de de bu başarıyı devam ettirmek istiyorum" ifadelerine yer vermişti.

  1. 01.06.2019
  2. Güncelleme: 01.06.2019 16:41
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