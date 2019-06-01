Kasımpaşa sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı
beIN SPORTS'un haberine göre; Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, bugün sabah saatlerinde resmi imza attırdığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
beIN SPORTS'un haberine göre, 12.00'da resmi sözleşme imzalayan İbarhim Üzülmez ile 16.00'da yolları ayırma kararı alındı
Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
"BAŞARIYI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ
İbrahim Üzülmez imza töreninde, "Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği ile Spor Toto 1. Lig'de şampiyon oldum ama İbrahim Üzülmez ilk defa Süper Lig'de çalışacak algısı var. Bu algıyı yıkmak istiyorum. Daha önce İlhan Cavcav zamanında Gençlerbirliği'ni 13 puanda alıp, 32 puan kazanarak 45 puanla ligi tamamlamıştık. Yıllar geçtikçe bazı şeyler unutuluyor. Süper Lig deneyimim var. Gittiğim her takımda bir iz bıraktım. Süper Lig'de de bu başarıyı devam ettirmek istiyorum" ifadelerine yer vermişti.
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 16:41
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Toplam 1
Yorum
10ur Şaka mı bu?
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Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Toplam 1
Yorum
Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
Kasımpaşa sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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