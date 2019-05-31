Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'i açıkladı!
31 Mayıs 2019, Cuma
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Üzülmez'i açıkladı!

Kasımpaşa Üzülmez'i açıkladı!

Kulübü, teknik direktör ile yarın sözleşme imzalanacağını açıkladı.

'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Kamuoyuna duyuru

Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00'da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

  1. 31.05.2019
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