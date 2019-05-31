Kasımpaşa Üzülmez'i açıkladı!
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Kamuoyuna duyuru
Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00'da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
- 31.05.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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