Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kazanma, orta-şut çalışan lacivert-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde ise dar alanda topa sahip olma ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazgılı, Abdul Rahman Khalili ve Özgür Çek antrenmanda yer almazken, Olivier Veigneau ve Fode Koita da bireysel antrenör eşliğinde çalışma yaptı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.