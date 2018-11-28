Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
28 Kasım 2018, Çarşamba
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ’in 14. haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kazanma, orta-şut çalışan lacivert-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde ise dar alanda topa sahip olma ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazgılı, Abdul Rahman Khalili ve antrenmanda yer almazken, Olivier Veigneau ve Fode Koita da bireysel antrenör eşliğinde çalışma yaptı.

Kasımpaşa, maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile devam edecek.

  1. 28.11.2018 14:43
  2. Güncelleme: 28.11.2018 15:17
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