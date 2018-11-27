Kasımpaşa'nın geçen sezon devre arası Çin'in T.Teda takımından bedelsiz transfer ettiği Mbaye Diagne, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sezona fırtına gibi giren, 3-0'lık Malatya zaferinde 2 kez ağları sarsan, kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Diagne, 14 golle Avrupa'da da Messi, Ronaldo ve Mbappe gibi dünya yıldızlarını geride bırakıp, 5 büyük ligin gol krallarını geride bıraktı. Genç forvet, F.Bahçe, Erzurum, Alanya ve Kayseri'den daha fazla gol attı.