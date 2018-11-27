Diagne Messi ve Ronaldo'yu geçti!
Malatya’ya 2 gol atan Paşa’nın yıldızı Diagne, 14 gole ulaştı. Avrupa’da Messi, Ronaldo ve Mbappe’yi geride bıraktı.
Kasımpaşa'nın geçen sezon devre arası Çin'in T.Teda takımından bedelsiz transfer ettiği Mbaye Diagne, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sezona fırtına gibi giren, 3-0'lık Malatya zaferinde 2 kez ağları sarsan, kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Diagne, 14 golle Avrupa'da da Messi, Ronaldo ve Mbappe gibi dünya yıldızlarını geride bırakıp, 5 büyük ligin gol krallarını geride bıraktı. Genç forvet, F.Bahçe, Erzurum, Alanya ve Kayseri'den daha fazla gol attı.
- 27.11.2018
- Erman Toroğlu: "Romanya'da kal Lucescu"
- Golden sonra Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki o diyalog
- Şampiyon jokey Halis Karataş attan düştü! Halis Karataş'ın attan düşüş anını İZLEYİN (VİDEO)
- Selahattin Kınalı: Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu
- Selahattin Kınalı: Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi
-
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Diagne Messi ve Ronaldo'yu geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.