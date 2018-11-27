Diagne Messi ve Ronaldo'yu geçti!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Diagne Messi ve Ronaldo'yu geçti!

    Diagne Messi ve Ronaldo'yu geçti!

    Malatya’ya 2 gol atan Paşa’nın yıldızı Diagne, 14 gole ulaştı. Avrupa’da Messi, Ronaldo ve Mbappe’yi geride bıraktı.

    'nın geçen sezon devre arası Çin'in T.Teda takımından bedelsiz transfer ettiği Mbaye Diagne, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sezona fırtına gibi giren, 3-0'lık Malatya zaferinde 2 kez ağları sarsan, kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Diagne, 14 golle Avrupa'da da Messi, Ronaldo ve Mbappe gibi dünya yıldızlarını geride bırakıp, 5 büyük ligin gol krallarını geride bıraktı. Genç forvet, F.Bahçe, Erzurum, Alanya ve Kayseri'den daha fazla gol attı.

    1. 27.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Diagne Messi ve Ronaldo'yu geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN