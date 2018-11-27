ANTALYA'DA DOUKARA ŞOKU

Antalya'da Erzurum maçında sakatlanan Doukara, Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak. Sağ arka adalesinden sakatlanan 27 yaşındaki Senegalli golcü, 12 maçta 6 golle, takımının en skorer ismi konumunda.

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK



Ligde 3'te 3'le Kasımpaşa'ya giden Malatya'da, 3-0'lık yenilgi moralleri bozdu. Sportif Direktör Ali Ravcı, "Bana göre 3-0 mağlup olmamıza rağmen kötü oynamadık" dedi.

THY VE MUNSY GOL ORUCUNDA



Antalya'yı tek golle geçen Erzurum'da, golcüler Munsy ve Thy, ligde gol atamadı. Kongolu Munsy, sadece kupada Ankara Demirspor maçıyla siftah yaparken, kupayla birlikte 10 maçta oynayan Alman Thy ise sessiz kaldı.



ARSLAN'DAN TAKIMA SİTEM



Bursaspor'a 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 yenilen Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, oyuncularına sitem etti. Arslan, "Savunmada sakat oyuncularımızın eksikliğini de hissettik. Buna rağmen üstünlüğümüzü korumalıydık. Rakibe saygı duymamanın kurbanı olduk" ifadelerini kullandı.



SİVASSPOR ARA VERMEDİ



Evinde Rize ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, Cumartesi günü deplasmanda lider Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmanda, Rize maçında forma giyen futbolcular salonda çalıştı. Çalışmaya sakat olan Mert Hakan ve Medjani katılmadı.



ŞEHİTLERİMİZE BAŞSAĞLIĞI



İstanbul'da askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan 4 asker için TFF ve Süper Lig ekipleri başsağlığı mesajı yayımladı. TFF, "Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz" açıklaması yaptı.



AKHİSARSPOR'A BULGAR HAKEM



UEFA Avrupa Ligi'nde şansı kalmayan temsilcimiz Akhisarspor'un Rusya'da Krasnodar takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan İvaylo Stoyanov'un yöneteceği açıklandı.



KAYSERİ'DE ATİLA GİTTİ LOPES GELDİ



Alanya'da farklı yenilen Kayserispor'da kritik Trabzonspor maçı öncesi eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda, Alanya maçında Atila Turan cezalı duruma düşerken, cezası biten Lopes, Trabzon karşılaşmasında oynayabilecek.



ATMACA'DA TEK EKSİK VAR



Sivas'ta galibiyeti kaçıran Ç.Rizespor, sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Futbolcuların oldukça moralsiz göründüğü, Okan Buruk yönetimindeki antrenmana, sakatlığı bulunan Musa Çağıran katılmadı.



RİZESPOR'DAN VAR TEPKİSİ



Sivas'tan 1 puanla dönen Ç.Rizespor'da Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hakemlere ve VAR'a tepki gösterdi. Bakır, haksızlığa uğradıkları maçların sadece Başakşehir ve Sivas maçlarıyla sınırlı olmadığını belirtti. Bakır, Sivasspor maçındaki verilmeyen penaltı ve gol pozisyonunda iki kusurlu harekete rağmen kararın değişmemesinin, büyük şaşkınlık yarattığını vurgulayıp Video Yardımcı Hakem sistemini eleştirdi.



'HEDEFİMİZ 20 PUAN'



Alanya'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, 5-0'lık Kayseri zaferiyle müthiş bir başlangıç yaptı. Başarılı hoca, kritik Konya maçı öncesi, "İlk yarı için koyduğumuz hedef 20 puan. Eğer o 20 puan barajını yakalayabilirsek veya üstünü çıkabilirsek 2'inci yarıya çok daha sağlıklı hazırlanırız. Bunu oynayacağımız maç sonunda göreceğiz" diye konuştu.