Yıldırım depremi!
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Yıldırım depremi!

    Yıldırım depremi!

    Sarı-lacivertlilerin dünkü toplantısında eski başkan dönemi ibra edilmedi Koç Yönetimi, eski başkan ve yöneticilere bir ay içinde dava açma hakkına sahip oldu.

    'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin dün yapılan genel kurulunda eski başkan ile yöneticiler , Nihat Özbağı, , Ozan Balaban ve , 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmedi.

    Toplantıda alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilirken, yapılan açıklamada bahsi geçen kişilerin 'ibrası için yeterli nisabın sağlanamadığı' belirtildi. Sorumluluktan kurtulma müessesesi olan ibra; aklama, temize çıkarma demektir. Şirket yöneticilerinin işlemlerinin onaylandığı ve şirkete karşı sorumluluklarının kalmadığı anlaşılır.

    İbra edilmeme halinde nasıl işlem yapılacağını eski TTK esas alınarak şöyle anlatılıyor:

    1- İbra edilmeme halinde, yönetim kurulunun azline karar verilebilir.

    2- İbra edilmemenin bir sonucu da ibra edilmeyenler aleyhine şirket tarafından dava açılma olanağı doğar.

    3- Sorumluluk davasının açılması için genel kurulun ayrıca dava açılması yolunda karar alması gerekir.

    4- Genel kurul, ibra etmemekle birlikte dava açılmasına gerek görmeyebilir.

    5- Genel kurul dava açma kararı verirse veya dava açılmamasına karar verip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri dava açılması yolunda oy kullanırsa, şirket bu karar ve talep tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya zorunludur.

    1. 27.11.2018
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