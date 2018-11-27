Kayıp yıl 2018!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe için 2018 yılı kabus oldu. Sarı-lacivertliler, 1986'dan bu yana ilk kez ezeli rakiplerine karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 2018'de 6 maç oynayan Kanarya, bu karşılaşmalarda 2 yenilgi aldı, 4 de beraberlik elde etti. İşte o maçlar:

28 Ocak: Trabzonspor: 1-1 (D)

25 Şubat: Beşiktaş: 1-3 (D)

17 Mart: Galatasaray: 0-0

24 Eylül: Beşiktaş: 1-1

2 Kasım: Galatasaray: 2-2 (D)

25 Kasım: Trabzon: 1-2 (D)



Ne yaptın Valbuena!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşı aldığı yenilgi kadar yaptığı top kayıpları da moralleri alt-üst etti. Sarı-lacivertlilerin son haftalardaki yıldız ismi Valbuena bu alanda zirveye çıktı. Sahada kaldığı 73 dakikada 22 top kaybı yapan Fransız yıldızı, 21 kayıpla Frey takip etti. Kaleci Harun Tekin 17, Eljif Elmas 15, Slimani de 14 top kaybıyla listedeki diğer isimler oldu.



Tolga Ciğerci geri sayımda

Uzun süren sakatlık döneminin ardından geçtiğimiz hafta düz koşulara başlayan Tolga Ciğerci, dün topla çalışmalara katıldı. Sarı-lacivertli formayla henüz maça çıkmayan tecrübeli futbolcunun, ikinci yarıya yetişeceği belirtiliyor.



En keyifsiz idman

Ligde haftayı Trabzon yenilgisiyle kapatan F.Bahçe, hız kesmeden Dinamo Zagreb ile yarın oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. İdman boyunca moralsiz oldukları gözlenen sarı-lacivertliler, Koeman yönetiminde çalıştı. Trabzon karşısında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı çift kale maçlarla tamamlandı.