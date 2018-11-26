Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin verisini versen ne olur vermesen ne olur?"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında, "Bu Fenerbahçe'nin verilerini versen ne olur, vermesen ne olur? Fenerbahçe'nin verisi yok, boş kağıt versen daha iyi" dedi.
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