Bursaspor'da 'Umut' var!
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    27 Kasım 2018, Salı
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    'da 'Umut' var!

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da 'Umut' var!

    Sakho ve Stancu’nun yokluğunda kenardan gelerek skoru 2-0’dan 2-2 yapan ve 4-2’lik zaferde büyük pay sahibi olan , Aybaba’nın yüzünü güldürdü.

    Spor Toto 'in flaş ekiplerinden 'da coşkusu yaşanıyor. Genç golcü, bu sezon ligdeki ilk gollerini yeşil-beyazlıların müthiş bir geri dönüşe imza atıp, Akhisarspor'u 4-2 yendiği maçta sıralayarak, takımının zorlu deplasmanda zafere ulaşmasında büyük bir katkı sağladı. Timsah'ta sakatlığı sebebiyle Akhisar'da forma giyemeyen Diafra Sakho ve Bogdan Stancu'nun yoklluklarında sahneye çıkan görevini yaptı.

    APOLETLİ HUKUKÇU GOLCÜ

    Müthiş maçta 27. dakikada 'ın yerine oyuna dahil olan Nayir, 2 gol atarak muhteşem geri dönüşte büyük bir pay sahibi oldu. Sezon başında 'tan kiralanan yetenekli santrforun gol atması, bu mevkide büyük sıkıntı yaşayan teknik direktör 'nın da yüzünü güldürdü. Hukuk Üniversitesi'nde okuyan Nayir daha önce attığı gollerle, iki sezon üst üste önce , sonra Ankaragücü'nü 'e taşımıştı.

    GOLLERİ YENİLER ATIYOR

    Ligde 14 kez gol sevinci yaşayan 'da golleri sezon başında takıma katılan isimler atıyor. Yeniler, 11 kez gol sevinci yaşadı. (3), Sakho, Latovlevici ve Umut Nayir 2'şer, Lima, , , Umut Meraş ve sezon başında takımda ayrılan Ekong ise 1'er gol attı.

    ALTYAPIDAN 8 OYUNCU KADRODA

    Bu sezon ilk deplasman galibiyetini Akhisar'da alan Bursa'da, kadroda da 8 altyapı oyuncusu yer aldı. 19 yaşındaki de golünü atarken, daha önce Alanya maçında galibiyet golünün asistini yapmıştı. Altyapıdan kaleci Okan Kocuk, , ve Ramazan Keskin maçta süre alırken, Muhammed Şengezer, Furkan Ünver, Çağatay Yılmaz ve Ali Akman da kulübede yer aldı.

    6 LİG MAÇINDA SÜRE ALDI

    Bu sezon 6 lig maçında oyuna sonradan giren Umut Nayir, sadece 133 dakika süre aldı. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 29 maçta 14 gol attı.
    1. 27.11.2018
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