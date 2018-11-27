Bursaspor'da 'Umut' var!
Sakho ve Stancu’nun yokluğunda kenardan gelerek skoru 2-0’dan 2-2 yapan ve 4-2’lik zaferde büyük pay sahibi olan Umut Nayir, Aybaba’nın yüzünü güldürdü.
APOLETLİ HUKUKÇU GOLCÜ
Müthiş maçta 27. dakikada Burak Kapacak'ın yerine oyuna dahil olan Nayir, 2 gol atarak muhteşem geri dönüşte büyük bir pay sahibi oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan yetenekli santrforun gol atması, bu mevkide büyük sıkıntı yaşayan teknik direktör Samet Aybaba'nın da yüzünü güldürdü. Hukuk Üniversitesi'nde okuyan Nayir daha önce attığı gollerle, iki sezon üst üste önce Göztepe, sonra Ankaragücü'nü Süper Lig'e taşımıştı.
GOLLERİ YENİLER ATIYOR
Ligde 14 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor'da golleri sezon başında takıma katılan isimler atıyor. Yeniler, 11 kez gol sevinci yaşadı. Aytaç Kara (3), Sakho, Latovlevici ve Umut Nayir 2'şer, Lima, Ertuğrul Ersoy, Ramazan Keskin, Umut Meraş ve sezon başında takımda ayrılan Ekong ise 1'er gol attı.
ALTYAPIDAN 8 OYUNCU KADRODA
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini Akhisar'da alan Bursa'da, kadroda da 8 altyapı oyuncusu yer aldı. 19 yaşındaki Ramazan Keskin de golünü atarken, daha önce Alanya maçında galibiyet golünün asistini yapmıştı. Altyapıdan kaleci Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Burak Kapacak ve Ramazan Keskin maçta süre alırken, Muhammed Şengezer, Furkan Ünver, Çağatay Yılmaz ve Ali Akman da kulübede yer aldı.
6 LİG MAÇINDA SÜRE ALDI
Bu sezon 6 lig maçında oyuna sonradan giren Umut Nayir, sadece 133 dakika süre aldı. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 29 maçta 14 gol attı.
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Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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