Bursaspor sahaya yerli futbolcularla çıkıyor

Bursaspor Teknik Direktör Samet Aybaba, yerli futbolculara güveniyor. Akhisar Belediyespor ile oynanan lig maçında 7 yerli futbolcuyla sahaya çıkan Bursaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetine de ulaştı. Zorlu müsabakaya ilk 11'de başlayan 7 yerliden 3 tanesinin alt yapıdan olması ise takdir topladı. Ayrıca yine altyapıdan 5 futbolcu da yedek kulübesinde otururken, son dakikalarda oyuna giren Ramazan Keskin de bir gol attı.



EN FAZLA 5 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKTI

Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başından bu yana en fazla 5 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Timsah sırasıyla Fenerbahçe'ye karşı 4, Kayserispor ve Konyaspor'a 3, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve Ankaragücü'ne 5, Galatasaray'a 3, Alanyaspor ve Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa'ya 5 ve Akhisarspor'a karşı da 4 yabancı futbolcuyla sahaya çıkmıştı.