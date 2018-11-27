Bursaspor sahaya yerli futbolcularla çıkıyor
27 Kasım 2018, Salı
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sahaya yerli futbolcularla çıkıyor

Bursaspor sahaya yerli futbolcularla çıkıyor

, maçında sahaya 7 yerli futbolcu ile çıktı. Yeşil-beyazlılar, sezon başından bu yana oynadığı maçlarda ise sahaya en fazla 5 yabancı futbolcuyla çıktı.

Teknik Direktör Samet Aybaba, yerli futbolculara güveniyor. ile oynanan lig maçında 7 yerli futbolcuyla sahaya çıkan Bursaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetine de ulaştı. Zorlu müsabakaya ilk 11'de başlayan 7 yerliden 3 tanesinin alt yapıdan olması ise takdir topladı. Ayrıca yine altyapıdan 5 futbolcu da yedek kulübesinde otururken, son dakikalarda oyuna giren Ramazan Keskin de bir gol attı.

EN FAZLA 5 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKTI
Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başından bu yana en fazla 5 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Timsah sırasıyla 'ye karşı 4, ve 'a 3, , , , ve Ankaragücü'ne 5, 'a 3, ve 'a 4, 'ya 5 ve Akhisarspor'a karşı da 4 yabancı futbolcuyla sahaya çıkmıştı.

  1. 27.11.2018 10:15
  2. Güncelleme: 27.11.2018 10:44
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