Bursaspor sahaya yerli futbolcularla çıkıyor
Bursaspor, Akhisar Belediyespor maçında sahaya 7 yerli futbolcu ile çıktı. Yeşil-beyazlılar, sezon başından bu yana oynadığı maçlarda ise sahaya en fazla 5 yabancı futbolcuyla çıktı.
Bursaspor Teknik Direktör Samet Aybaba, yerli futbolculara güveniyor. Akhisar Belediyespor ile oynanan lig maçında 7 yerli futbolcuyla sahaya çıkan Bursaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetine de ulaştı. Zorlu müsabakaya ilk 11'de başlayan 7 yerliden 3 tanesinin alt yapıdan olması ise takdir topladı. Ayrıca yine altyapıdan 5 futbolcu da yedek kulübesinde otururken, son dakikalarda oyuna giren Ramazan Keskin de bir gol attı.
EN FAZLA 5 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKTI
Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başından bu yana en fazla 5 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Timsah sırasıyla Fenerbahçe'ye karşı 4, Kayserispor ve Konyaspor'a 3, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve Ankaragücü'ne 5, Galatasaray'a 3, Alanyaspor ve Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa'ya 5 ve Akhisarspor'a karşı da 4 yabancı futbolcuyla sahaya çıkmıştı.
- 27.11.2018 10:15
- Güncelleme: 27.11.2018 10:44
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Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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