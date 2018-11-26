Süper Ligde gençler haftaya damga vurdu!

Akhisarspor-Bursaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında sahaya çıkan gençler haftaya damga vurdular ve Milli Takım kadrosunda oyuncu sıkıntısını çektiğini söyleyen Mircea Lucescu'ya adeta 'biz buradayız' dediler.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 18:39:41
Güncelleme: 18:42:17
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Akhisarspor-Bursaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarına genç futbolcular damga vurdular.
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Mircea Lucescu'nun 'oyuncu bulmakta zorlanıyorum' dediği bir dönemde, bunun tam aksine Bursaspor ve Trabzonspor'a galibiyeti getiren performanslarda genç, altyapıdan yetişen Türk futbolcuların dokunuşu vardı.
SAMET AYBABA GENÇLERLE DEVAM EDİYOR
Akhisarspor karşısında 2-0 geriden gelerek maçı 4-2 kazanan Bursaspor'un, sezon başından bu yana olduğu gibi sahaya çıkan ilk 11'inde 1997 doğumlu stoper Ertuğrul Ersoy (aynı zamanda takım kaptanı), 1999 doğumlu Burak Kapacak ikilisi yer aldı.
Burak'ın yerine oyuna giren 1993'lü Umut Nayir attığı 2 golle galibiyetin mimarı olurken, Ertuğrul çizgiden bir top çıkardı.
Bursaspor'un dördüncü golü ise 90'da Saivet'in yerine oyuna giren 1999 doğumlu Ramazan'dan geldi.