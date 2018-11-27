Süper Lig Panaroma

Bordo-mavililer, mükemmel bir koreografi ile başlayan maçta F.Bahçe'ye şans tanımadı. Nefis bir futbol oynadılar. Fark kaçtı. Galatasaray, Konyaspor karşısında kötü oynayıp kazanıyordu ancak Göçek ve Özkahya 'puan gaspı' yaptı. Başakşehir serisini 5 maça çıkardı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Ljajic'e özgürlük tanıyınca o da kalitesini konuşturdu. Kartal, Ankaragücü'nü rahat geçti. Şimdi derbiyi bekliyor.

27 Kasım 2018 Salı, 23:33:22 Güncelleme: 07:52:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





