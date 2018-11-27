Süper Lig Panaroma - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Süper Lig Panaroma

Bordo-mavililer, mükemmel bir koreografi ile başlayan maçta F.Bahçe'ye şans tanımadı. Nefis bir futbol oynadılar. Fark kaçtı. Galatasaray, Konyaspor karşısında kötü oynayıp kazanıyordu ancak Göçek ve Özkahya 'puan gaspı' yaptı. Başakşehir serisini 5 maça çıkardı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Ljajic'e özgürlük tanıyınca o da kalitesini konuşturdu. Kartal, Ankaragücü'nü rahat geçti. Şimdi derbiyi bekliyor.
27 Kasım 2018 Salı, 23:33:22 Güncelleme: 07:52:47
Süper Lig Panaroma

ŞEF SOSA'NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE...

Ligde gözler bu hafta Trabzon'daydı. Karadeniz Fırtınası, 8 yıldır bileğini bükemediği Fenerbahçe karşısında eksiksiz bir futbol sergiledi.

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Süper Lig Panaroma

Maçın ilk düdüğünden sonuna kadar kaptan Sosa şefliğinde Yusuf, Abdülkadir, Rodallega, Onazi, Pereira, Novak'ın eşliğinde ortaya mükemmel bir yemek çıkardılar.

Süper Lig Panaroma

Uzun zamandır derbilerde bir tarafın diğerini futbol olarak bu kadar domine ettiğine şahit olmamıştık.

Süper Lig Panaroma

Penaltı kaçtı, 2 metreden birçok fırsat kaçtı. F.Bahçe kalecisi Harun da çıkardı. Yoksa tarihi fark olurdu.

Süper Lig Panaroma

Koeman'ın orta sahayı boş bırakması da Trabzonspor'un ekmeğine yağ sürdü.

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