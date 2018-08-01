Kasımpaşa, hazırlık maçında Hollanda ekibi Oss ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada iki takım da fileleri havalandıramayınca müsabaka başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Hollanda'daki kamp çalışmalarını tamamlayan lacivertbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın İstanbul'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.