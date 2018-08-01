Kasımpaşa sessiz: 0-0 – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    sessiz: 0-0

    Kasımpaşa sessiz: 0-0

    , hazırlık maçında ekibi Oss ile 0-0 berabere kaldı.

    , hazırlık maçında ekibi Oss ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada iki takım da fileleri havalandıramayınca müsabaka başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Hollanda'daki kamp çalışmalarını tamamlayan lacivertbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın 'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 1.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa sessiz: 0-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN