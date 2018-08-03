Kasımpaşa, taraftarıyla buluşuyor
Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Hollanda kampı ile tamamlayan Kasımpaşa, 4 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynayacağı maçla birlikte taraftarının huzuruna çıkıyor.
- 3.8.2018 09:44
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Sheidaev ayrılmak üzere
Toplam 2
Yorum
eray 3.forvet yok nasıl ayrılsın ki ?
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Galatasaray Belhanda'nın değerini belirledi!
Toplam 1
Yorum
para yok ya.neyin tiribi.8-9 a verin para yok ya.neyin tiribi.8-9 a verin
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Ospina Fikret Orman ve Şenol Güneş'e pahalı geldi
Toplam 2
Yorum
savas Ospina Fabriden 5 tolgada 15 gömlek üstün kaleci.Yani kaleci alacaksınız çuval değil.Tolga ile olmaz.
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