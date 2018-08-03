Kasımpaşa, taraftarıyla buluşuyor
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    , taraftarıyla buluşuyor

    Kasımpaşa, taraftarıyla buluşuyor

    ’de hazırlıklarını kampı ile tamamlayan , 4 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile oynayacağı maçla birlikte taraftarının huzuruna çıkıyor.

    hazırlıkları kapsamında kampını tamamlayan , 'in başlamasına 1 hafta kala 4 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Stadyumu'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada mücadelenin taraftara ve basına açık olacağı duyuruldu.
    1. 3.8.2018 09:44
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