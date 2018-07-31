Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Hollanda ekibi Oss ile 0-0 berabere kaldı.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hollanda'da kamp çalışmalarını gerçekleştiren lacivert-beyazlı ekip, mücadeleye Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Hakan Demir, Sadiku, Eduok, Khalili, Trezeguet ve Mustafa Erboğa 11'iyle sahaya çıktı.
Karşılaşmada iki takım da fileleri havalandıramayınca müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.
Hollanda'daki kamp çalışmalarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, bu akşam İstanbul'a dönecek. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 31.7.2018 21:38
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
Kasımpaşa, Hollanda ekibi Oss ile golsüz berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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