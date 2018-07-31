Kasımpaşa, Hollanda ekibi Oss ile golsüz berabere kaldı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , ekibi Oss ile golsüz berabere kaldı

    Kasımpaşa, Hollanda ekibi Oss ile golsüz berabere kaldı

    ekiplerinden , hazırlık maçında ekibi Oss ile 0-0 berabere kaldı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'da kamp çalışmalarını gerçekleştiren lacivert-beyazlı ekip, mücadeleye Ramazan Köse, Popov, , Ben Youssef, Veigneau, , Sadiku, Eduok, Khalili, Trezeguet ve Mustafa Erboğa 11'iyle sahaya çıktı.

    Karşılaşmada iki takım da fileleri havalandıramayınca müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

    Hollanda'daki kamp çalışmalarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, bu akşam 'a dönecek. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 31.7.2018 21:38
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