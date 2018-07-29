Kasımpaşa maçına yağmur engeli – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    maçına yağmur engeli

    Kasımpaşa maçına yağmur engeli

    'nın, ile yaptığı hazırlık karşılaşması yoğun yağış sebebiyle yarıda kaldı.

    'nın, ile yaptığı hazırlık karşılaşması yoğun yağış sebebiyle yarıda kaldı. 'daki maçın 33. dakikasında Peterson'un golüyle geri düşen ekibi, 43'te Mbaye Diagne ile eşitliği sağladı. Eşitlikle giden mücadele, yoğun yağmur sebebiyle 83. dakikada sona erdi.

    1. 29.7.2018
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