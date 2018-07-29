Kasımpaşa'nın, Heracles ile yaptığı hazırlık karşılaşması yoğun yağış sebebiyle yarıda kaldı. Hollanda'daki maçın 33. dakikasında Peterson'un golüyle geri düşen İstanbul ekibi, 43'te Mbaye Diagne ile eşitliği sağladı. Eşitlikle giden mücadele, yoğun yağmur sebebiyle 83. dakikada sona erdi.