Lacivert beyazlı ekibin maçı, yoğun yağış nedeniyle 83'üncü dakikada sona erdi
Kasımpaşa, hazırlık maçında Hollanda ekiplerinden Heracles ile 1-1 berabere kalırken, mücadele yoğun yağış sebebiyle 83'üncü dakikada sona erdi.
Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Heracles ile karşılaştı. İstanbul ekibi, Hollanda Kampı'nda oynanan maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa'nın golü 43'üncü dakikada Diagne'den gelirken, Heracles'in golünü 33'üncü dakikada Peterson kaydetti.
Karşılaşmanın hakemi, meydana gelen yoğun yağış nedeniyle mücadeleyi 83'üncü dakikada sonlandırdı.
- 28.7.2018 19:30
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Kasımpaşa'nın maçına yağmur engeli Kasımpaşa - Heracles: 1-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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