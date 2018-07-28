Kasımpaşa'nın maçına yağmur engeli Kasımpaşa - Heracles: 1-1 – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    'nın maçına yağmur engeli - Heracles: 1-1

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'nın maçına yağmur engeli Kasımpaşa - Heracles: 1-1

    Lacivert beyazlı ekibin maçı, yoğun yağış nedeniyle 83'üncü dakikada sona erdi

    , hazırlık maçında Hollanda ekiplerinden Heracles ile 1-1 berabere kalırken, mücadele yoğun yağış sebebiyle 83'üncü dakikada sona erdi.
    Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren ekiplerinden , hazırlık maçında Heracles ile karşılaştı. İstanbul ekibi, Hollanda Kampı'nda oynanan maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa'nın golü 43'üncü dakikada Diagne'den gelirken, Heracles'in golünü 33'üncü dakikada Peterson kaydetti.

    Karşılaşmanın hakemi, meydana gelen yoğun yağış nedeniyle mücadeleyi 83'üncü dakikada sonlandırdı.

    1. 28.7.2018 19:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nın maçına yağmur engeli Kasımpaşa - Heracles: 1-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN