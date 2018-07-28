Diagne kapışılıyor
Kasımpaşa'nın geçtiğimiz sezon devre arasında Çin ekibi Teda'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, İngiltere'nin yolunu tutabilir.
Kasımpaşa'nın geçtiğimiz sezon devre arasında Çin ekibi Teda'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, İngiltere'nin yolunu tutabilir. 17 maçta 12 gol kaydeden Senegalli forvet için Leeds United'ın nabız yokladığı ifade edilirken; Hull City ve Reading'in de devreye girebileceği belirtildi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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