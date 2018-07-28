Diagne kapışılıyor – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Diagne kapışılıyor

    Diagne kapışılıyor

    'nın geçtiğimiz sezon devre arasında ekibi Teda'dan kadrosuna kattığı , 'nin yolunu tutabilir.

    'nın geçtiğimiz sezon devre arasında ekibi Teda'dan kadrosuna kattığı , 'nin yolunu tutabilir. 17 maçta 12 gol kaydeden Senegalli forvet için Leeds United'ın nabız yokladığı ifade edilirken; ve Reading'in de devreye girebileceği belirtildi.

    1. 28.7.2018
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