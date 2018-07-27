Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'da teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı, pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, top kapma, pas-şut çalışması ile antrenmanın sona erdiği ifade edildi.
Kasımpaşa, yarın TSİ 15.30'da Hollanda ekiplerinden Heracles ile hazırlık maçı yapacak.
- 27.7.2018 15:27
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Beşiktaş Simon Mignolet için Liverpool ile görüşmeler başladı
Toplam 2
Yorum
serdar ilgilendikleri kalecilere bak mignolet 407 maç 490 gol Ospina 280 maç 321 gol geleni geçeni almışlar
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Beşiktaş Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı
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serdar aldıkları oyunculara bak cenkin yerine umut tosiçin yerine roco şeker taliscanın yerine chadli bu takımdan başarı beklemek artık hayal
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İzmir'de kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 2
Yorum
xx tv yok diye internetten trt den izliyorum .yayın leş 10 sn de 1 donuyor. verdiğimiz vergilerle biraz hizmet verin ayda yılda bir izliyoruz
Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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