Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'da hazırlıkları

    Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

    , hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'da teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı, pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, top kapma, pas-şut çalışması ile antrenmanın sona erdiği ifade edildi.

    , yarın TSİ 15.30'da Hollanda ekiplerinden Heracles ile hazırlık maçı yapacak.

    1. 27.7.2018 15:27
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