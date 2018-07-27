Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'da teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı, pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, top kapma, pas-şut çalışması ile antrenmanın sona erdiği ifade edildi.

Kasımpaşa, yarın TSİ 15.30'da Hollanda ekiplerinden Heracles ile hazırlık maçı yapacak.