Trezeguet, Kasımpaşa antrenmanında yer aldı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Trezeguet, antrenmanında yer aldı

    Trezeguet, Kasımpaşa antrenmanında yer aldı

    , bugün yaptığı çift idmanla çalışmalarını sürdürürken, 'a transferi son anda iptal olan Trezeguet iki çalışmada da yer aldı.

    ekibi, hazırlıklarına bu akşam Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. kafilesi, sabahki salon çalışmasının ardından akşam saatlerinde sahada çalıştı. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 19.00'da başladı.
    Oyuncular antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile sona erdi.

    döneminde adı birçok takımla anılan Trezeguet de antrenmanda yer aldı. Mısırlı oyuncu Çekya Ligi ekiplerinden ile anlaşma sağlamış ancak daha sonra kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle transfer iptal olmuştu.

    Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlar ile çalışmalarına devam edecek.

    1. 12.7.2018 23:43
    2. Güncelleme: 12.7.2018 23:47
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