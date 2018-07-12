Trezeguet, Kasımpaşa antrenmanında yer aldı
Kasımpaşa, bugün yaptığı çift idmanla yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, Slavia Prag'a transferi son anda iptal olan Trezeguet iki çalışmada da yer aldı.
İstanbul ekibi, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Kasımpaşa kafilesi, sabahki salon çalışmasının ardından akşam saatlerinde sahada çalıştı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 19.00'da başladı.
Oyuncular antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile sona erdi.
Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Trezeguet de antrenmanda yer aldı. Mısırlı oyuncu Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag ile anlaşma sağlamış ancak daha sonra kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle transfer iptal olmuştu.
Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlar ile çalışmalarına devam edecek.
- 12.7.2018 23:43
- Güncelleme: 12.7.2018 23:47
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Trezeguet, Kasımpaşa antrenmanında yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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