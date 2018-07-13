Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplara ayrılarak ayak tenisi oynadı.
Çek futbolcu David Pavelka, takımdan ayrı koştu. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile anlaşamayan ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) da idmanda yer aldı.
Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 13.7.2018 10:08
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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