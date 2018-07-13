Trezeguet Kasımpaşa idmanında
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'da hazırlıkları

    <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'da <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları

    ekiplerinden , hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplara ayrılarak ayak tenisi oynadı.

    Çek futbolcu David Pavelka, takımdan ayrı koştu. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile anlaşamayan ve 'ın kadrosuna katmak istediği Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) da idmanda yer aldı.

    Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 13.7.2018 10:08
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