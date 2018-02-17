CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'nın konuğu

    Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray

    , Spor Toto 'in 22. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    'in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.

    Teknik direktör yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 26 puanla haftaya 11. sırada girdi.

    Lacivert-beyazlı ekipte sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan Olivier Veigneau'nün karşısında forma giymesi bekleniyor.

    Kasımpaşa'da cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve , sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanında forma giyemeyecek.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN