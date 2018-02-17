Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 26 puanla haftaya 11. sırada girdi.
Lacivert-beyazlı ekipte sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan Olivier Veigneau'nün Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.
Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:27
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
ismiMİZ şaşırmadık
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Florya'ya Terim dokunuşu
Toplam 1
Yorum
İsmilazım Değil Hepsi birer futbol dehası olan bu isimlere tabii ki işleri teslim etmek en doğal hakkıdır GS başkan ve yönetiminin.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
Alper Ulusoy katliamı. FB-BJK derbisinde ki yönetiminden A.Palabıyıka 3 maç ceza verildi sanmayın ceza verildi 3 maç gözden uzak tutuldu neden hep 3 büyükler
Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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