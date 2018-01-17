Karabük’ten 3 imza daha
LİG sonuncusu Karabükspor, takımdan ayrılan futbolcuların yerlerini doldurmaya devam ediyor. Kırmızılacivertliler son olarak Sivasspor'dan sağ kanat Leandrinho'yla birlikte Sakaryaspor'dan ayrılan eski oyuncusu orta saha Murat Akın ve Batman Petrol'den santrfor Yusuf Akbulut'u kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 futbolcu da Karadeniz ekibiyle resmi sözleşmeye imza attı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
-
Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
-
Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Karabük’ten 3 imza daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.