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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Karabük’ten 3 imza daha

    Karabük’ten 3 imza daha
    LİG sonuncusu , takımdan ayrılan futbolcuların yerlerini doldurmaya devam ediyor. Kırmızılacivertliler son olarak Sivasspor'dan sağ kanat Leandrinho'yla birlikte Sakaryaspor'dan ayrılan eski oyuncusu orta saha Murat Akın ve Batman Petrol'den santrfor Yusuf Akbulut'u kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 futbolcu da Karadeniz ekibiyle resmi sözleşmeye imza attı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:59
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