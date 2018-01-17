Karabükspor, 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı
Kardemir Karabükspor daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Murat Akın, Yusuf Akbulut ve Alican Karadağ ile resmi sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan Toraman, kadrolarına kattıkları oyuncuların kendilerine katkı vereceklerine inandıklarını söyleyerek, hayırlı olmasını temenni etti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:56
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Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Toplam 7
Yorum
ultraslan hey dostum bu 2 sene şampiyon olupda kendini barseleno sanan takımın taraftarları gsyemi özenti dio
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Larin çok gol atar
Toplam 1
Yorum
Bence Hizli Genc Yetenekli 1.88 Büyük Sag Ayak Üste Zenci Daha ne Istiyorsunuz ? Cenk iyidi ama Hizli degildi Üste Dribbling asagi yukari yoktu
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Ozan ı versek onuda kabul etmez.
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