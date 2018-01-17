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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    , 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı

    Karabükspor, 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı

    Kardemir daha önce prensipte anlaşmaya vardığı , ve ile resmi sözleşme imzaladı.

    Kırmızı-mavili kulübün Metin Türker Tesisleri Toplantı Salonu'nda futbol şube sorumlusu Bülent Toraman'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Sakaryaspor forması giyen orta saha oyuncusu 'la 1,5 yıllık, 'un altyapısından yetişen Batman Petrolspor forması giyen forvet oyuncusu 'la 1,5 yıllık ve Kastamonuspor forması giyen ön libero oyuncusu ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

    İmza töreninde konuşan Toraman, kadrolarına kattıkları oyuncuların kendilerine katkı vereceklerine inandıklarını söyleyerek, hayırlı olmasını temenni etti.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:56
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