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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    "Buraya çalışan ve savaşan bir oyuncu olarak geldim"

    "Buraya çalışan ve savaşan bir oyuncu olarak geldim"

    Kardemir Karabükspor, daha önce prensipte anlaştığı ve dün sağlık kontrolünden geçirdiği Leandrinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kardemir Karabükspor, ara transfer dönemini hızlı geçiyor. Kırmızı-mavililer, forması giyen orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Leandro Barrios Rita Dos Martires (Leandrinh) ile anlaştı. Başarılı futbolcu ile Türker Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ziya Ünsal ve Futbol Şube sorumlusu Bülent Toraman'ın katıldığı imza töreninde 1.5 yıllığına sözleşmeye imzaladı.

    İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu Leandrinho, Karabükspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, Karabükspor'u ligde tutuma adına kanlarının son damlasına kadar savaşacağını kaydetti.

    Motivasyonun çok yüksek olduğunu kaydeden Leandrinho, "Takım arkadaşlarımla birlikte ligde kalma adına son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Ben buraya çalışmaya ve oynamaya geldim. Taraftara ise mesajım, benim çok çalışacağımdan emin olsunlar. Benden her maçta sahada son dakikaya kadar neyim varsa vereceğimi beklesinler. Buraya çalışan ve savaşan bir oyuncu olarak geldim" dedi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:57
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