"Buraya çalışan ve savaşan bir oyuncu olarak geldim"
Kardemir Karabükspor, daha önce prensipte anlaştığı ve dün sağlık kontrolünden geçirdiği Leandrinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu Leandrinho, Karabükspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, Karabükspor'u ligde tutuma adına kanlarının son damlasına kadar savaşacağını kaydetti.
Motivasyonun çok yüksek olduğunu kaydeden Leandrinho, "Takım arkadaşlarımla birlikte ligde kalma adına son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Ben buraya çalışmaya ve oynamaya geldim. Taraftara ise mesajım, benim çok çalışacağımdan emin olsunlar. Benden her maçta sahada son dakikaya kadar neyim varsa vereceğimi beklesinler. Buraya çalışan ve savaşan bir oyuncu olarak geldim" dedi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:57
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"Hidayet birkaç sene daha oynayabilirdi"
Toplam 1
Yorum
seda ABD de las vegasta jordanin evlendigi yerde evlenmistim,o zamanlar sporla ilgim yoktu ,ama ben lebron hastasiyim
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 9
Yorum
umut düşüncesiz bir hoca, herşeyi eline yuzune bulaştıran bir yönetim.. beceriksizlik abidesi bir klüp haline geldik
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Konyaspor'dan hakem tepkisi
Toplam 3
Yorum
fbli hakeme bir lafım olacak hadi görmedin diyelim catlak yada kırık olacak kadar sert darbede seside mi duymadın ?
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